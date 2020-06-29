с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 66

Футбол «Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 225

Общество В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует опубликованного на сайте правительства региона распоряжения.

Политика Помпео заявил, что США продолжат поддерживать жителей Гонконга Помпео добавил, что "США продолжат поддерживать свободолюбивых жителей Гонконга и будут отвечать на атаки Пекина на свободу слова, прессы и собраний, равно как и на верховенство права".

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Общество В США для клинических испытаний одобрены четыре вакцины от COVID-19 В США для клинических испытаний одобрены четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi сильно подорожают в 2021 году Согласно информации, распространяющейся в Сети, в 2021 году флагманские смартфоны Xiaomi будут стоить гораздо дороже, чем нынешние аппараты топового уровня, пишет интернет-ресурс iXBT.Подорожание коснётся устройств, работающих на базе Qualcomm. 16

Здоровье Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 3

Футбол Митрюшкин ушел из «Сьона» по истечению контракта Российский вратарь Антон Митрюшкин ушел из «Сьона». Информацию официальная, содержится на официальном сайте швейцарского клуба.

Автоспорт Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл» Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 6

Политика Власти США признали Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно. 26

Футбол «Бавария» подписала пятилетний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем Голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинский осмотр и подписал пятилетний контракт с «Баварией».

Общество На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня. 5