Армия и оружие
News.ruТрамп утвердил план вывода части войск из Германии
Президент США Дональд Трамп подписал план по передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих для «сдерживания России». Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
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с чего всё началось
— Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, — уточнил он в обращении, опубликованном в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:14
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Пентагон подготовил для Трампа предложения по сокращению войск в Германии
Аргументы недели29 июня в 09:03
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Армия и оружие
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Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
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Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Армия и оружие
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Газета.Ru вчера в 22:17
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Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
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Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50%
Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
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Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
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Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции.
Lenta.ru 00:22
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Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk
Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации.
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
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Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor вчера в 05:44
Наука
Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
Pravda.Ru вчера в 05:24
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости вчера в 16:22
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NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
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Телепорт вчера в 12:55
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
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Футбол
«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А
Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости вчера в 13:58
Технологии
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
"В настоящее время ведется работа по созданию прототипа плазменного двигателя высокой мощности на базе плазменного ускорителя", — говорится в техническом задании на нынешнюю работу.
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