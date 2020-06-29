с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал план по передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих для «сдерживания России». Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 481

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 211

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. 5

Армия и оружие «Россия ударно выполняет заказы»: СМИ США о поставках оружия из РФ Российская оборонка способно выполнять заказы своих внешнеполитических партнеров ударными темпами, что дает ей значительное преимущество в сфере военно-технического сотрудничества.

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7K

Общество Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.

Общество В трех регионах ДФО явка на голосование по поправкам превысила 50% Больше половины избирателей в Республике Бурятия, Сахалинской области и Приморском крае приняли участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ.

Политика Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку — 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.

Футбол Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева "Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.

Космос NASA объявило конкурс на создание лунного туалета В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета. 15

Футбол «Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.