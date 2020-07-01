Армия и оружие
Газета.RuТрамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
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Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Игры
Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru 05:36
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Футбол
«Лацио» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
РИА Новости 15:46
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Культура
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»
Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Афиша Daily 20:31
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Игры
В Crash Bandicoot 4: It’s About Time появятся микротранзакции
Cyber.sports.ru вчера в 05:24
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Здоровье
ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом
Россия последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.
Взгляд.ру 10:40