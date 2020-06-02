Политика

РБКРБКТрамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Трамп призвал губернаторов доминировать на улицах

Вести.Ru00:42

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

РБКвчера в 19:52

Трамп пригрозил ввести федеральные войска в охваченные беспорядками города

Комсомольская правдавчера в 19:16

Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка

Российская газетавчера в 19:39

Трамп решил мобилизовать военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков

Газета.Ruвчера в 19:18

Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

RT на русскомвчера в 19:43

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

РИА Новостивчера в 19:05
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su вчера в 05:26
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Политика

Канада не хочет возвращения России на саммит G7

Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 31 мая в 00:29
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Lenta.ru 00:55
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Экономика

Оценено влияние беспорядков в США на курсы валют

Беспорядки в США, которые начались в стране после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, не окажут значимого влияния на курсы валют.
Lenta.ru вчера в 23:46
6
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

Известия вчера в 22:02
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Гаджеты

Приложение для удаления китайских программ со смартфона стало хитом

Приложение Remove China Apps, благодаря которому можно удалить со своего смартфона все китайские программы, стало хитом сети.
Shraibikus News 02:14
10
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
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Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Еще один человек умер от коронавируса в Новосибирской области

Из больниц области выписали еще 10 человек, всего в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вылечилось 1 129 пациентов.
MedikForum.ru вчера в 00:11
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Происшествия

В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой

В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 13:04
247
Общество

Астронавты поделились впечатлениями от полета на Crew Dragon

ФАН 00:21
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Авто

Kia XCeed: все о новом купе-кроссовере за 1,5 млн

Цены начинаются от 1,5 млн рублей Стоимость Kia XCeed начинается от 1499900 руб. за 140-сильную машину в комплектации Luxe, которая включает 16-дюймовые колеса, светодиодные фары, задний парктроник, камеру заднего вида, климат-контроль и обогрев руля.
AutoNews вчера в 08:46
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
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Авто

В России стали доступны программы льготного автокредитования

Новые автомобили вчера в 08:30
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Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
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Космос

В Узбекистане создадут модель наводнения из-за прорыва дамб водохранилищ

Компьютерную модель наводнения в результате прорыва дамбы на больших водохранилищах Узбекистана составят профильные ведомства республики.
ИА Красная Весна вчера в 12:19
Наука

В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением

Безопасная для медиков и больных система дезинфекции помещений на основе ультрафиолетового излучения создана и внедрена в израильской клинике "Маяней а-Йешуа".
РИА Новости 02:04
Здоровье

В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19

Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
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Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
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