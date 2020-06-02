Политика

РБКРБКТрамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка

Российская газетавчера в 19:39

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

РБКвчера в 19:52

Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

RT на русскомвчера в 19:43

Трамп призвал губернаторов доминировать на улицах

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Трамп решил мобилизовать военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков

Газета.Ruвчера в 19:18

Трамп пригрозил ввести федеральные войска в охваченные беспорядками города

Комсомольская правдавчера в 19:16

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

РИА Новостивчера в 19:05
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество

В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса

В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай.
RT на русском 03:36
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Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
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Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Общество

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Российская газета 03:43
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
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Здоровье

В Энгельсе медики ковидного госпиталя пожаловались на невыплаты

Медработники горбольницы №2 в Энгельсе подали коллективную жалобу из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе СКР региона.
АиФ Саратов 02:29
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Известия вчера в 22:08
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Здоровье

Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками

Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
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Кино

«Текст» продюсеры признали лучшим фильмом года

Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший полнометражный художественный фильм» получила драма «Текст».
Live24 вчера в 08:38
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Происшествия

По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 03:50
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Экономика

Убыток «Аэрофлота» увеличился в I квартале до 22,3 млрд рублей

Объем краткосрочных кредитов увеличился в 3,3 раза до 41,5 млрд руб.
Вести.Ru 03:33
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
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Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 292 случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:36
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
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Происшествия

Более 4 тысяч человек в Петербурге за сутки сдали тесты на коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 01:47
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Экономика

Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики

Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
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Экономика

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
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