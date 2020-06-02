Политика
РБКТрамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Трамп решил мобилизовать военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков
Газета.Ruвчера в 19:18
Трамп пригрозил ввести федеральные войска в охваченные беспорядками города
Комсомольская правдавчера в 19:16
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Общество
В России за сутки зафиксировали 8863 случая коронавируса
В России за сутки подтверждено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за время пандемии зафиксирован 423 741 случай.
RT на русском 03:36
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана
В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Здоровье
В Энгельсе медики ковидного госпиталя пожаловались на невыплаты
Медработники горбольницы №2 в Энгельсе подали коллективную жалобу из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе СКР региона.
АиФ Саратов 02:29
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Известия вчера в 22:08
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Кино
«Текст» продюсеры признали лучшим фильмом года
Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения как «Лучший полнометражный художественный фильм» получила драма «Текст».
Live24 вчера в 08:38
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Приятеля отца шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале в Крыму, задержали по подозрению в педофилии и убийстве ребенка, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 03:50
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Экономика
Убыток «Аэрофлота» увеличился в I квартале до 22,3 млрд рублей
Объем краткосрочных кредитов увеличился в 3,3 раза до 41,5 млрд руб.
Вести.Ru 03:33
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 292 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:36
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Происшествия
Более 4 тысяч человек в Петербурге за сутки сдали тесты на коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 01:47
Экономика
Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Экономика
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24