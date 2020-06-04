Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV. Американский лидер отметил, что привлечение военнослужащих ВС США зависит от ситуации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп не считает необходимым использовать войска для подавления протестов

Коммерсантъвчера в 19:52

Трамп оценил вероятность привлечения военных для подавления протестов

RT на русскомвчера в 19:48

Трамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США

Московский Комсомолецвчера в 19:07

Трамп считает, что ему не придется задействовать войска для подавления беспорядков в США

ТАССвчера в 19:23

Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

Газета.Ruвчера в 19:18

Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Lenta.ruвчера в 19:31

Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков

РИА Новостивчера в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента

Newstracker.ru вчера в 14:37
7
Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета вчера в 06:58
484
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
255
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
110
Футбол

«Аталанта» выкупила права на Пашалича

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич на постоянной основе присоединился к итальянскому клубу.
Спорт-Экспресс 00:51
Армия и оружие

Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи

REGNUM вчера в 14:55
27
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
192
Общество

Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей

Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.
AutoNews 01 июня в 08:13
64
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
10
Здоровье

Еще пять стационаров для лечения COVID-19 вернутся в обычный режим работы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что к прежнему режиму работы вернутся еще пять стационаров столицы.
Москва 24 01:18
Общество

Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
Происшествия

В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
229
Происшествия

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
РИА Новости 01:32
104
Общество

Украинский журналист Гордон использует «гипноз» во время интервью

Во время эфира на телеканале Украина 24 украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем владении «профессиональными приемами», которые, по его словам, действуют на интервьюируемых как гипноз. ⠀ Гордон отметил, им много раз было сказано о том, что хорошее интервью само по себе как бы является гипнозом.
JustMedia 00:18
1
Происшествия

Мужчину на каблуках нокаутировал охранник магазина в Челябинске

На кадрах хорошо видно, как посетитель в строгом костюме с принтом в виде фирменного логотипа РЖД и в женской обуви с высоким голенищем и каблуками заходит в магазин.
Live24 02 июня в 08:41
438
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
331
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 432,2 тыс. (8536 за сутки).
РБК 01:07
1
Игры

Интерактивный трейлер выпустили к Desperados III

ГЛАС.RU вчера в 12:48
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
141
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
2,3K
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
631
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
60
Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
Известия вчера в 23:53
33
Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
90
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3K
Общество

Как снизить размер удержания судебными приставами

Размер удержания, установленный вышеприведённой нормой, является максимальным и может быть снижен с учётом соблюдения указанного принципа исполнительного производства.
Золотухинская жизнь вчера в 04:19
Здоровье

Минпромторг просит проверить качество защиты врачей

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств индивидуальной защиты для врачей.
Фонтанка.Ру вчера в 04:10
3
Шоу-бизнес

Дава закупил одежду на миллион рублей

Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе.
StarHit.ru 01 июня в 12:00
59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное