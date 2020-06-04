Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV. Американский лидер отметил, что привлечение военнослужащих ВС США зависит от ситуации.

Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США

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