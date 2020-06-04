Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТрамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США

Как сообщает телеканал Newsmax TV, президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи привлечь Национальную гвардию для подавления беспорядков в стране. "Не думаю, что нам (властям США - прим. ред.) нужно это делать", - заявил Трамп.
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Дональд Трамп
Я не думаю, что нам придется это делать.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:52

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