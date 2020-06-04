Политика
Московский КомсомолецТрамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США
Как сообщает телеканал Newsmax TV, президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи привлечь Национальную гвардию для подавления беспорядков в стране. "Не думаю, что нам (властям США - прим. ред.) нужно это делать", - заявил Трамп.
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Я не думаю, что нам придется это делать.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:52
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Трамп решил не привлекать военных для подавления беспорядков в США
Московский Комсомолецвчера в 19:07
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За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
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Российская газета вчера в 22:14
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ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Протестующие вышли к зданию конгресса США
РИА Новости вчера в 23:07
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета 02 июня в 09:11
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
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Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем
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Российская газета вчера в 12:10
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ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ 02 июня в 09:29
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Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
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Режим повышенной боеготовности отменен в ЛНР
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