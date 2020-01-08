Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТрамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

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Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
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