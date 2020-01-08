Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

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