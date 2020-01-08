Политика
ИзвестияСМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
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Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Армия и оружие
В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Происшествия
Ценности на 7 миллионов рублей украли у безработной в Москве
Прибывшие на место оперативники выяснили, что злоумышленник взломал замок на входной двери, пробрался в квартиру и похитил из шкатулки 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения, документы и ключи от Mercedes-Benz Е200.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Происшествия
В МАУ заявили, что разбившийся в Иране самолет был исправен
Глава компании «Международные авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхнэ в своем заявлении подтвердил, что в результате крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране погибли 9 членов экипажа, а также 167 пассажиров.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Армия и оружие
Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
Гаджеты
CES 2020: MediaTek раскрыла характеристики чипа Dimensity 800 5G
Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Кино
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Армия и оружие
Названы использованные Ираном ракеты для удара по военным США
Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Общество
На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года
В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Хоккей
Россиянин Яков Тренин подрался с великаном Харой в матче НХЛ
Известный словацкий хоккеист Здено Хара (206 см) вызвал дебютанта НХЛ, нападающего «Предаторз» Якова Тренина (188 см) на бой, после того, как россиянин провел «хит» против одного из игроков «Брюинз».
Музыка
Оззи Осборн выпустил новый клип
Бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн представил публике клип на песню Straight to Hell.