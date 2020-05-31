Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.

с чего всё началось

Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран.

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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