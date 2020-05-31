Политика
REGNUMСтало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. Об этом, как передает РАИ Новости, сообщили журналисты президентского пула.
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Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 20:01
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.РИА Новостивчера в 20:01
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Ситуация в Екатеринбурге ухудшилась в пять раз: пересчитываем процент заболеваемости COVID-19 в регионе
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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
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РБК вчера в 23:37
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Народные новости 28 мая в 05:36
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Алтайская правда вчера в 02:00
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