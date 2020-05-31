Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. Об этом сообщили журналисты президентского пула, передает РИА Новости.
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Дональд Трамп
Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 20:01
с чего всё началось

Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
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