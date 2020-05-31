Политика
Lenta.ruТрамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. Об этом сообщили журналисты президентского пула, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить81
Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 20:01
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.РИА Новости20:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Фигурное катание
Роднина нелестно высказалась о карьере Липницкой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о фигуристах, рано завершивших свою карьеру.
ФАН 06:09
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»
Аргументы и Факты вчера в 05:12
Шоу-бизнес
«Обедневшие» артисты написали заявления на выплаты. Одни из первых — Басков и Киркоров
Одними из первых заявление о выплатах в налоговую службу подали певцы Николай Басков и Филипп Киркоров.
URA.Ru вчера в 22:16
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Происшествия
Под Благовещенском на свалке из груды выброшенных яиц вылупились цыплята
ИА Порт Амур 22:17
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Армия и оружие
«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову
"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения 11:50
Космос
Активность ядра галактики вызывается слиянием галактик
Астрономы из Университета Гронингена и Нидерландского института космических исследований в настоящее время используют образцы галактик рекордного размера, чтобы подтвердить, что слияния галактик положительно влияют на процесс зажигания AGN.
V-kosmose.com вчера в 07:38
Происшествия
В Бердске пять человек заболели коронавирусом
Коронавирус подтвердился у двух мужчин и трех женщин в Бердске. Данные за минувшие сутки опубликовал 30 мая оперативный штаб.
Atas.info вчера в 23:25
Здоровье
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
Политика
Украине напомнили о ее «исконных» территориях
Бывший премьер Украины Николай Азаров и российский сенатор Алексей Пушков напомнили украинским националистам об исконных территориях их страны.
Известия 19:47
Общество
Мурашко рассказал о добровольцах для испытания вакцины от коронавируса
Добровольцев для клинических испытаний вакцины от COVID-19 уже набрали, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками.
РИА Новости 08:51
Здоровье
75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com вчера в 02:41
Общество
В Москве автоматически продлили все рабочие цифровые пропуска
В Москве автоматически продлили до 14 июня все рабочие цифровые пропуска.
Вести.Ru 08:28
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург 10:08
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 28 мая в 06:35
Футбол
25-летний футболист из Боливии скончался от коронавируса
В возрасте 25 лет от коронавируса скончался Дейберт Франс Роман Гузман.
Спорт-Экспресс 02:26
Культура
Умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов
Piter.tv 09:52
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings 02:25
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 11:47
Наука
Учёные: найден способ измерения сознания
Учёные рассказали, что нашли научный метод, позволяющий определить уровень сознательного возбуждения.
РИА ОмскПресс 10:47