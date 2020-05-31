Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию.

с чего всё началось

Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию. Об этом сообщили журналисты президентского пула, передает РИА Новости.

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

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