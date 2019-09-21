Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп решил перебросить дополнительные войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер. По сообщению телеканала CNN, такое решение глава Соединенных Штатов принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
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