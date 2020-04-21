Энергетика

ToDay News UfaToDay News UfaТрамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм. В его планах заполнить нефтяные хранилища Америки полностью. А это значит, порядка 75 млн баррелей.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

RT на русскомвчера в 18:14

Трамп подтвердил планы заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

Московский Комсомолецвчера в 22:41

Трамп заявил о планах заполнить нефтяные резервы США на фоне низких цен

РБКвчера в 18:51

Трамп подтвердил намерение заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

ТАССвчера в 18:23

США намерены воспользоваться историческим падением цен на нефть чтобы заполнить стратегические резервы

Эхо Москвы01:30

Трамп предрек скорый рост цен на нефть

Интерфаксвчера в 19:00

США воспользуются ценами на нефть и заполнят нацрезервы, заявил Трамп

РИА Новостивчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

Слово и Дело вчера в 05:55
24
Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
1
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,1K
Общество

Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса

Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
12
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
4,8K
Экономика

Аксёнов объявил о налоговых послаблениях для бизнеса в Крыму

Власти Крыма приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
ИА Крыминформ 03:28
1
Здоровье

Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19

Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19.
Известия 02:20
217
Происшествия

Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца

Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
14
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
9
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
233
Экономика

Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
10
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
313
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Общество

Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах.
Известия 06:15
206
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
40
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
885
Экономика

Российские банки в марте одобрили меньше заявок на розничные кредиты

Российские банки в марте этого года одобрили треть заявок на розничные кредиты.
Вести.Ru 00:59
Общество

В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19

Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:07
11
Армия и оружие

Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»

Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
1
Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
50
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
30
Авто

Хэтчбек Hyundai Veloster N обзавелся «роботом»

Motor 02:49
Общество

В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы

Evo-rus.com вчера в 11:13
143
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

REGNUM 01:18
223
Автоспорт

Феттеля не устраивает новый контракт с «Феррари»

В команде предложили подписать новое годичное соглашение, но вместо 40 млн евро выставили бывшему чемпиону «всего лишь» 12 - он отказался.
Prognozist 03:49
Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям самим взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Энергетика

Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
129
Происшествия

Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин

Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное