Энергетика
ToDay News UfaТрамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм. В его планах заполнить нефтяные хранилища Америки полностью. А это значит, порядка 75 млн баррелей.
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Трамп подтвердил планы заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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РИА Новости 05:58
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Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
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Вести.Ru 00:59
Общество
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Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
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Общество
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Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
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