Энергетика
Вести.RuТрамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI. По словам главы Белого дома, он рассматривает этот шаг "исходя из рекордно низкой цены на нефть".
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Текущие рекордно низкие цены на нефть позволят полностью заполнить национальные резервы страны, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.РБКвчера в 18:51
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Трамп подтвердил планы заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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Цена американской нефти вернулась к положительному значению
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REGNUM вчера в 23:08
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РИА Новости вчера в 08:05
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Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
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В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Обычно в понедельник у театров – выходной, но онлайн – жизнь продолжается.
РИА Новости 19 апреля в 17:00
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Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
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Lenta.ru 01:49
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Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией
Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
Армия и оружие
Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая
Парад на День Победы в Москве 9 мая отменён решением президента Владимира Путина.
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста
В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
Здоровье
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На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:01
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
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Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
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Piter.tv 02:02
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
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Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону назначили и. о. главврача горбольницы №6
Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020, 09:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону назначен исполняющий обязанности главного врача городской больницы №6. Им стал врач анестезиолог-реаниматолог Николай Кочубейник, следует из приказа руководителя горздрава Надежды Левицкой.
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Общество
Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный
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