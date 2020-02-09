Политика
РЕН ТВТрамп решил сократить помощь другим странам
Зарубежные страны по всему миру недосчитаются 11 миллиардов долларов американской помощи. Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
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с чего всё началось
Проект президента США Дональда Трампа по федеральному бюджету на 2021 финансовый год предполагает расходы на $4,8 трлн и будет представлен в понедельник, 10 февраля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома.Известиявчера в 19:24
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Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Единоборства
Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга
Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил о завершении карьеры из-за редкой болезни головного мозга.
Футбол
«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Космос
Рогозин анонсировал переговоры с США по исследованию дальнего космоса
«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса», — написал он в Twitter.
Общество
В Петербурге задержали Толоконникову и еще 12 человек
В Санкт-Петербурге полицейские задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек.
Общество
«Нафтогаз» готовит иски к РФ о возмещении потерянных активов в Крыму
В марте прошлого года в компании заявили, что украинская сторона выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге о возмещении ущерба за якобы «незаконную экспроприацию активов группы в Крыму».
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Экономика
Мусорный вопрос на Сахалине решат до 25 февраля
Затягивать дальше, подчеркнул Валерий Лимаренко, решение мусорных проблем нельзя.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
В США назвали естественное препятствие для войны с Россией
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова займется аудитом расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарств, а также проанализирует эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.