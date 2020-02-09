Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп решил сократить помощь другим странам

Зарубежные страны по всему миру недосчитаются 11 миллиардов долларов американской помощи. Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
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