Политика
РЕН ТВТрамп решил сократить помощь другим странам
Зарубежные страны по всему миру недосчитаются 11 миллиардов долларов американской помощи. Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
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Reuters: Трамп попросит Конгресс на 21% сократить объем иностранной помощи на 2021 год
ТАСС09 февраля в 16:14
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