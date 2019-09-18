Политика

ТАССТАССТрамп дал указание существенно ужесточить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов значительно ужесточить санкции против Ирана. "Я только что дал поручение министру финансов значительно ужесточить санкции против Ирана", - написал в среду глава Белого дома в Twitter.
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Сегодня, как указано выше, участникам рынка стоит обратить внимание на итоги заседания ФРС, а также на обновленные экономические прогнозы и пресс-конференцию главы регулятора Джерома Пауэлла.
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Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

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