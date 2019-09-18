Политика
ИзвестияТрамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Футбол
«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»
В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями.
Sport24.ru 10:35
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Происшествия
Защита Устинова обжаловала приговор
Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.
RT на русском 04:13
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Наука
В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле
На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.
Ugpressa.ru 15:01
Происшествия
«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод
Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru 09:12
Армия и оружие
СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM 14:34
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Космос
«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе
Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 17:47
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 06:55
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Происшествия
В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог
74-летнему индийскому фермеру хирургическим путем удалили десятисантиметровый "рог дьявола".
Российская газета 10:30
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Экономика
Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс
Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021.
ГЛАС.RU 16 сентября в 04:04
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Наука
Не голова, а компьютер
Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Политика
Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов
"Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".
ТАСС 09:12