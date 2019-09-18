Политика

ИзвестияИзвестияТрамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

МИД России оценил планы Трампа ужесточить антииранские санкции

RT на русском15:14

Трамп анонсировал новые «существенные» санкции против Ирана

Московский Комсомолец13:54

США нашли способ отомстить за атаку на Саудовскую Аравию

Lenta.ru09:20

Зариф заявил, что целью экономических санкций США является иранский народ

ТАСС13:29

Трамп пообещал объявить о новых санкциях против Ирана в течение 48 часов

РБК14:12

Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана

Коммерсантъ09:24

США объявят «существенные» санкции против Ирана в течение двух дней

РИА Новости13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
Футбол

«Твит Малосолова меня оскорбил, это расизм». Адриано — об иске к фанату ЦСКА и уходе из «Спартака»

В декабре собираюсь прилететь в Москву, встретиться с друзьями.
Sport24.ru 10:35
Экономика

Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru 15:33
Происшествия

Защита Устинова обжаловала приговор

Защита актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор.
RT на русском 04:13
Происшествия

Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский

Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Наука

В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле

На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.
Ugpressa.ru 15:01
Происшествия

«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод

Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru 09:12
Армия и оружие

СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM 14:34
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Армия и оружие

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Теннис

Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Космос

«Федор» предложил основать колонию роботов на Марсе

Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров.
Москва 24 17:47
Политика

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Армия и оружие

Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой

Национальная служба новостей вчера в 14:31
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 06:55
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Происшествия

В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог

74-летнему индийскому фермеру хирургическим путем удалили десятисантиметровый "рог дьявола".
Российская газета 10:30
Политика

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Экономика

Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс

Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021.
ГЛАС.RU 16 сентября в 04:04
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Общество

Осужденный в США россиянин Бут провел первую встречу с семьей

РИА Новости 17:41
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Происшествия

В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Наука

Не голова, а компьютер

Британец, решив обмануть природу, вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо.
N+1 16 сентября в 15:11
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Футбол

Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

МР7.ру 14:03
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Политика

Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов

"Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".
ТАСС 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
Главное