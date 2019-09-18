с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post. Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом.

Политика Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.

Политика Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол Рамон Кальдерон: «Флорентино Перес не хотел видеть в „Реале“ Роналду» Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон утверждает, что подписание Криштиану Роналду десять лет назад было его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Армия и оружие Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Технологии Определен самый популярный пиратский контент у россиян Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.

Армия и оружие Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.

Футбол Игру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 зрителей Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Политика Глава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.

Политика В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.

Энергетика Цены на нефть растут на открытии торгов Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.

Политика На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Происшествия В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.