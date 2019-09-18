Политика
Lenta.ruТрамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post. Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом.
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с чего всё началось
Как пишет газета The Washington Post, глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что действия Соединенных Штатов на Украине лишь раздражают Россию, однако в них при это нет никакого смысла.Московский Комсомолец01:29
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