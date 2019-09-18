Политика
Lenta.ruТрамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post. Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом.
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с чего всё началось
Как пишет газета The Washington Post, глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что действия Соединенных Штатов на Украине лишь раздражают Россию, однако в них при это нет никакого смысла.Московский Комсомолец01:29
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В Рязанской области упал беспилотник
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
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РИА Новости вчера в 19:13
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На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Политика
В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости вчера в 14:45
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Регион online вчера в 08:26
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В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Авто
Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser
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Голландцы отказались сказать, где хранят скифское золото.
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Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
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Авто
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Газета.Ru 03:24
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