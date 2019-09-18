с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post. Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Экономика ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.

Политика Россия предложила Украине продлить транзит газа Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Авто Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30 Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.

Политика На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Политика В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Авто Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser 10 миллионов Land Cruisers, проданных за последние 68 лет, использовались на самых разных дорогах и внесли свой вклад в усовершенствование автомобилей Toyota.

Происшествия В Финляндии завели дело о российских волкособах Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.

Общество В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света» Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

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Армия и оружие Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.

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