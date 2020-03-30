Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали.

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

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