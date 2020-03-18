Коронавирус
РИА НовостиТрамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
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Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:54
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