Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать95
Дональд Трамп
Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:54

Подробнее о событии

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

РБК22:20

Трамп считает хорошим прогнозом для США менее 200 тысяч смертей от коронавируса

Коммерсантъ20:27

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Lenta.ru18:36

Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Интерфакс19:34

Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса

RT на русском19:12

Власти США ожидают, что ситуация с коронавирусом в стране нормализуется к лету

ТАСС20:54

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

РИА Новости18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Здоровье

Врач предрек смерть от коронавируса двум миллионам украинцев

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас спрогнозировал смертность от коронавируса в стране.
Народные новости вчера в 08:36
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 14:46
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия 22:13
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

Лекарства хроническим больным предложили доставлять на дом

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой обеспечить доставку на дом льготных лекарств для россиян, страдающих хроническим заболеваниями.
Телеканал 360° 21:44
Наука

Нехватка лабораторных мышей замедляет исследования по коронавирусу

Как сообщил Agence France-Presse (AFP) Кристоф д`Анфер, глава отдела научных исследований Института Пастера, данная категория лабораторных мышей ранее широко использовалась во время эпидемии в азиатском регионе Sras, в 2002-2003 годы.
ТАСС Наука 04:21
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 27 марта в 22:29
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Общество

Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Московский Комсомолец 10:43
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс 16:29
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы 21:07
Происшествия

Первые заболевшие коронавирусом появились в Омске

15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва — Омск вернулись домой.
Тайга.инфо 00:26
Хоккей

КХЛ выбрала лучшие голы прошедшего сезона

Континентальная хоккейная лига представила подборку лучших голов прошедшего сезона.
Спорт-Экспресс 05:00
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Экономика

6,5 миллиардов выделят на четвертый мост в Новосибирске

На строительство четвертого моста в Новосибирске выделят 6,5 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-служба ГК «ВИС».
АиФ Новосибирск 01:19
Наука

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 20:02
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform 04:03
Здоровье

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Армия и оружие

Вассерман объяснил, почему пандемия коронавируса закончится масштабной войной

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, считает, что пандемия коронавируса и экономический кризис закончатся масштабной войной.
Discover24 вчера в 04:19
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области

В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Твой Иркутск 09:12
Футбол

Популярность белорусского футбола набирает обороты

Белорусский футбол с каждым днем завоевывает все больше и больше аудитории в разных уголках планеты.
Спорт день за днем 07:41
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости 20:31
Гаджеты

Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2

Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
Игромания.ру 08:17
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa 15:56
ещё по теме
Главное