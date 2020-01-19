Политика
РБКТрамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп счел глупой идею строительства вокруг Нью-Йорка «морской стены» для защиты города от штормов. Такое мнение американский лидер высказал на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Массивная морская стена стоимостью 200 миллиардов долларов, построенная вокруг Нью-Йорка, чтобы защитить его от редких штормов, является дорогостоящей, глупой и экологически неблагоприятной идеей, которая, когда это необходимо, вероятно, не будет работать в любом случае.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАВзгляд.ру вчера в 21:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Происшествия
В ДТП с такси на Садовой пострадал один человек
Два легковых автомобиля («Рено» и такси «Лада») столкнулись на Садовой, 72, 19 января в 12:47.
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Энергетика
На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины
Спорт
Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Иран отправит на Украину черные ящики украинского «Боинга»
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Здоровье
Цифровизация и персональный подход: как будет развиваться московское здравоохранение
Важнейшим шагом к цифровизации в сфере здравоохранения станет внедрение электронной медицинской карты.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Армия и оружие
Военные самолёты США пытались обмануть российские С-400 в Сирии
На авиационной базе «Хмеймим» в Сирии пытались обмануть российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Общество
В Москве началось шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Политика
Сарадж пригрозил Хафтару привести в Ливию международные силы
Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж заявил, что при продолжении наступления Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригласит в Ливию международные силы.
Политика
Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России
Выпуск нового кроссовера Skoda Karoq уже налажен на территории Российской Федерации, а вскоре модель выведут на рынок.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус
Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Футбол
Григорий Иванов — о реформе Кубка России: «Весь мир играет по понятной схеме, а мы изобретаем велосипед»
Весь мир играет по понятной схеме, мы изобретаем велосипед.