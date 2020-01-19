Политика
РБКТрамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп счел глупой идею строительства вокруг Нью-Йорка «морской стены» для защиты города от штормов. Такое мнение американский лидер выразил на своей странице в Twitter. Трамп отметил, что возведение 200-миллиардной морской стены — неприемлемая идея с экологической точки зрения.
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Массивная морская стена стоимостью 200 миллиардов долларов, построенная вокруг Нью-Йорка, чтобы защитить его от редких штормов, является дорогостоящей, глупой и экологически неблагоприятной идеей, которая, когда это необходимо, вероятно, не будет работать в любом случае.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАВзгляд.ру вчера в 21:33
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