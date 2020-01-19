Массивная морская стена стоимостью 200 миллиардов долларов, построенная вокруг Нью-Йорка, чтобы защитить его от редких штормов, является дорогостоящей, глупой и экологически неблагоприятной идеей, которая, когда это необходимо, вероятно, не будет работать в любом случае.

Президент США Дональд Трамп счел глупой идею строительства вокруг Нью-Йорка «морской стены» для защиты города от штормов. Такое мнение американский лидер выразил на своей странице в Twitter. Трамп отметил, что возведение 200-миллиардной морской стены — неприемлемая идея с экологической точки зрения.

Политика Власти Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию Латвия располагает всеми возможностями для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, 18 января заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс в интервью телеканалу ОНТ.

Политика Мединский ответил Польше на заявление о пострадавшей от СССР культуре Исполняющий обязанности министра культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возвращать якобы утраченные из-за действий СССР произведения искусства Польше, пишет «Радио Sputnik».

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Политика Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.

Культура Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Политика Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.

Политика Трамп отверг обвинения по импичменту Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.

Происшествия Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Футбол Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём» Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.