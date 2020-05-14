Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruТрамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
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Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Lenta.ruвчера в 23:28

Китай осудил американский законопроект о санкциях из-за COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 19:27

Трамп рассмотрит введение санкций против КНР при отказе сотрудничать по коронавирусу

Интерфаксвчера в 18:26

Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

ТАССвчера в 18:31

СМИ: Китай рассматривает ответные санкции против американских чиновников

РИА Новости01:27

Пекин развязывает против Запада ответную войну слов

Коммерсантъвчера в 15:12

Трамп пообещал изучить проект закона о санкциях против Китая за коронавирус

REGNUMвчера в 19:30
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
364
Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
81
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
16
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Здоровье

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов посетили городские больницы Дербента и Кизляра.
Кюринские известия (сетевое издание Кюре) 01:12
Здоровье

Губернатор ослабил ограничения в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режима повышенной готовности в регионе до 31 мая.
De Facto вчера в 09:09
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
9
Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня вчера в 09:47
26
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
4,2K
Шоу-бизнес

«Единственная красавица в семье Кардашьян» опубликовала пикантное фото

Супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал «единственной красавицей в семье Кардашьян», поделилась с подписчиками откровенным снимком в нижнем белье.
Рамблер вчера в 05:48
Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
9
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
81
Музыка

«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн

Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 12 мая в 06:00
42
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
5
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
Газета.Ru 01:40
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс вчера в 06:07
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Игры

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv вчера в 15:41
1
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,3K
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
268
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
498
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Происшествия

Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru вчера в 10:30
27
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
6
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
457
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
74
Как работают Яндекс.Новости?
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