Коронавирус
Lenta.ruТрамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
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Трамп рассмотрит введение санкций против КНР при отказе сотрудничать по коронавирусу
Интерфаксвчера в 18:26
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Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Культура
Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь»
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.
REGNUM вчера в 03:44
Общество
Жилье мое: вид на жительство в РФ дадут за покупку недвижимости
Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
Известия вчера в 17:01
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
В России отменили экзамены у девятиклассников и перенесли ЕГЭ
Сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты сообщат в ближайшее время.
Официальный сайт Череповца вчера в 09:28
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Наука
Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно
Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument вчера в 15:55
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 12 мая в 05:03
Футбол
Игрок сделал ₽2,25 млн на киберфутбольном матче
Беттор поставил миллион рублей на симуляцию матча чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Боавишта», который закончился победой хозяев со счетом 2:0. Игрок выбрал ставку на «тотал больше 1,5» с коэффициентом 2,25.
Bookmaker-ratings.ru 12 мая в 08:11
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом детей растёт в Приморье
Среди заболевших коронавирусом жителей Приморья всё больше маленьких детей, сообщили в правительстве края.
News.ru вчера в 23:27
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество
Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса
Именно поэтому врач и телеведущий посоветовал употреблять в пищу хрен, который «вышибает слезу».
URA.Ru вчера в 20:50
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости вчера в 04:38
Политика
Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Общество
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Технологии
На Сахалине изобрели устройство для сбивания сосулек
На Сахалине изобрели устройство против наледи и сосулек.
Сахалин.Инфо вчера в 23:09
Общество
На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
RT на русском 12 мая в 05:44
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Кино
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
StarHit.ru 12 мая в 05:00
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Политика
Депутат Госдумы пожаловался Путину на систему электронных пропусков
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к Владимиру Путину как председателю Совета безопасности России с просьбой проверить систему цифровых пропусков, которая была введена в Москве и Подмосковье, а затем еще в нескольких десятках регионов страны.
Ридус 00:00
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru вчера в 16:30
Общество
О заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина
Live24 вчера в 10:06