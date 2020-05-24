Политика
ТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Гаджеты
Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Политика
Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»
Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Британский актер Джейсон Стетхем может сыграть в новом фильме от студии MARVEL. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
Piter.tv 15:17
Общество
ВОЗ: за сутки в мире коронавирусом заразились более 100 тысяч человек
Количество новых заразившихся коронавирусом на планете за сутки увеличилось на 101,5 тыс. человек и превысило 5,2 млн случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВОЗ.
Газета.Ru 14:34
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Гаджеты
Samsung подтвердила системные проблемы с ее смартфонами
Напомним, проблемы проявились на смартфонах линеек Samsung Galaxy S и Galaxy A. Смартфоны отображают черный экран, искаженные символы или постоянно перезагружаются.
ИА Красная Весна 01:14
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на заявление Конора МакГрегора
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, прокомментировал заявление Конора МакГрегора, который объявил себя величайшим бойцом всех времен, а американцу отвел четвертую строчку в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
FightTime.ru 01:57
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Культура
В Сети опубликован фильм Катерины Гордеевой «К 80-летию Бродского»
24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения поэта Иосифа Бродского.
Культуромания 09:37
Общество
В Северодвинске за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом
Всего, по данным регионального оперативного штаба, в Архангельской области выявлены 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших достигло 1192 человек, Вылечить от коронавирусной инфекции удалось 403 человек.
DP.RU 10:54
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Политика
Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества Москвы и Пекина
"Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, Россия и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости", - заявил Ван И. По его словам, Россия и Китай, поддерживая друг друга, смогли стать "неприступной для политического вируса крепостью, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества двух стран".
РИА Новости 07:19
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16