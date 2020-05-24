Политика

ТАССТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Трамп предположил, что Путин не хочет его переизбрания

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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

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Трамп заявил, что Путин не желает его победы, и сделал признание о «Твиттере»

Вести.Ru11:24
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

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У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

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Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

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Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
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Происшествия

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Советская скважина, которая перевернула представления о Земле

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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
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Происшествия

На Украине из-за падения машины в реку погибли двое мужчин

В транспортном средстве находились двое мужчин-рыбаков. Спасателям удалось достать на поверхность тела погибших, а уже потом и саму машину.
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Происшествия

В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Российская газета 12:10
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Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
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Общество

Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

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Передвижение пациентов ограничат в больницах Самарской области

Решение об ограничении передвижений приняли в министерстве здравоохранения Самарской области.
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Территория новостей 22 мая в 04:53
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru 09:56
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Футбол

«Кельн» в концовке матча с «Фортуной» вырвал ничью

Вничью закончился матч между «Фортуной» и «Кельном» 24 мая, проходивший в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги по футболу.
ИА Красная Весна 13:56
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
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Здоровье

В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
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Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
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