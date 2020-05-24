Политика
ТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Общество
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Наука
Советская скважина, которая перевернула представления о Земле
Сайт интересных новостей 13:56
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Происшествия
На Украине из-за падения машины в реку погибли двое мужчин
В транспортном средстве находились двое мужчин-рыбаков. Спасателям удалось достать на поверхность тела погибших, а уже потом и саму машину.
Evo-rus.com 11:41
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Происшествия
В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах
Российская газета 12:10
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Здоровье
Передвижение пациентов ограничат в больницах Самарской области
Решение об ограничении передвижений приняли в министерстве здравоохранения Самарской области.
СОВА 13:55
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей 22 мая в 04:53
Футбол
«Кельн» в концовке матча с «Фортуной» вырвал ничью
Вничью закончился матч между «Фортуной» и «Кельном» 24 мая, проходивший в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги по футболу.
ИА Красная Весна 13:56
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Здоровье
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Общество
Испания объявила дату открытия туристического сезона
По информации Национального института статистики, в марте этого года число иностранных туристов, посетивших Испанию, сократилось на 64,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Известия вчера в 17:02