Политика

ТАССТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

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