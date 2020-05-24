Политика
ТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Наука
Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое
МИР 24 22 мая в 09:17
Общество
Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске
У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Энергетика
WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится
Сланцевая нефть в США переживает не лучшие времена после резкого падения стоимости нефти весной 2020 года.
РЕН ТВ 20:25
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
Футбол
Бастиан Швайнштайгер: «Гетце был большим талантом, когда был моложе»
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о хавбеке дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Матч ТВ 16:48
Общество
Свердловчан предупредили о грозах с градом и шквалистом ветре
Областная газета 07:59
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва вчера в 21:43
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Футбол
Игроки «Севильи» нарушили правила карантина, устроив вечеринку
Правила нарушили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк Де Йонг. Супруга Банеги опубликовала в социальных сетях несколько фото.
Sport.ru 15:14
Происшествия
Неизвестные устроили перестрелку в Москве
Lenta.ru 14:07
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
Газета.Ru 21:41
Кино
Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части
КиноПоиск вчера в 06:10
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Происшествия
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 20:04
Происшествия
«КамАЗ» столкнулся с мотоциклом в Южно-Сахалинске
В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла, не имеющий права на управление транспортными средствами, получил телесные повреждения.
АСТВ 20:40
Футбол
Тренировки «Локомотива» проходят под руководством Пашинина
Тренировочные занятия столичного "Локомотива" проходят под руководством российского специалиста Олега Пашинина.
Газета.Ru 21:44
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо вчера в 05:48
Общество
В Госдуме предложили снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления надбавки к пенсии.
РБК 21:01
Шоу-бизнес
Алена Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса
Уже в это воскресенье, 24 мая, состоится долгожданный финал одиннадцатого сезона проекта «Танцы со звездами».
Passion.ru 03:10
Здоровье
Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков
Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 22 мая в 03:12
Здоровье
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости 02:52