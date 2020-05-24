Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

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