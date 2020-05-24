Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах.

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Политика Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко. 8

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,5K

Наука COVID-19 обладает уникальной способностью к инфицированию людей «Дейли Мейл» приводит мнение австралийских ученых, утверждающих, что поведение вируса не типично для инфекции, перешедшей от животных к человеку, так как он обладает исключительно высокой способностью проникать в человеческий организм.

Общество В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции. 51

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов. 36

Общество На Урале завели административные дела за акцию «похорон» бизнеса Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. 1

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 534

Общество Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти от COVID-19 на дому Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в отличие от многих стран, не выявлено ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции на дому.

Здоровье Ковальчук высказался о коронавирусе Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук поделился мнением о коронавирусе.

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,4K

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 19

Политика США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО. 14

Политика Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование. 10

Музыка Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 59