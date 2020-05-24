Политика

ТАССТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Дональд Трамп
Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТелеканал 360° 11:25

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