Политика
ТАССТрамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТелеканал 360° 11:25
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Политика
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