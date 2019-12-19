Политика

Политика СегодняПолитика СегодняТрамп считает, что Сенат США сможет защитить его от импичмента

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Сенат США сможет защитить его от импичмента и не допустит отстранения от власти.
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Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне

Комсомольская правда17:47

Республиканцы могут предать Трампа в вопросе об импичменте, считает политолог

iReactor06:51

Трамп считает, что Сенат США сможет защитить его от импичмента

Политика Сегоднявчера в 23:35
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Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
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Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
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Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

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США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

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Пожилые кандидаты-демократы в США оценили свои способности

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии в ходе дебатов заверили, что возраст не станет для них помехой.
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Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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