Американский лидер Дональд Трамп считает, что Сенат США сможет защитить его от импичмента и не допустит отстранения от власти.

Трамп считает, что Сенат США сможет защитить его от импичмента

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