Политика
Газета.RuТрамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку. При этом он отметил, что если не поднимать этот вопрос, то тогда незачем давать деньги государству, в котором процветает коррупция.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
Трамп заявил, что США не будут проводить силовые действия против КНДР
США не намерены осуществлять какие-либо военные действия против КНДР с целью добиться денуклеаризации полуострова.
Life.ru вчера в 19:26
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия вчера в 10:26
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Политика
Памфилова пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по сигналам о фальсификациях на выборах
Полит.ру вчера в 23:14
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт 22 сентября в 23:14
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Происшествия
В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего
В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.
REGNUM вчера в 23:45
Армия и оружие
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Известия вчера в 23:03
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Известия вчера в 16:50
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата
Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс вчера в 20:44
Экономика
АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.
Реальное время вчера в 09:28
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io вчера в 06:49
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Авто
АвтоВАЗ приостановил продажи Lada Granta из-за дефекта
Отечественный производитель «АвтоВАЗ» приостановил продажи почти 7 тыс. автомобилей Lada Granta по причине необходимости замены обратного клапана ВУТ по гарантии.
Автоновости дня вчера в 03:36
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Игры
Для Fallout 4 вышел новый мод, предлагающий игрокам выживать в снегах
Дни24 вчера в 12:21
Путешествия
Крит «ждёт цунами» из-за банкротства туроператора Thomas Cook
Туристическая отрасль Крита и других греческих островов сильно пострадает из-за краха старейшего в мире туроператора Thomas Cook, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:26
Армия и оружие
ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35I Adir
Военное обозрение 21 сентября в 12:16
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
ТАСС вчера в 22:08
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
В Кургане маму больного ребенка уложили спать в палате на полу
В Кургане пациенты инфекционной больницы пожаловались, что маме больного ребенка приходится спать на полу.
URA.Ru вчера в 06:43