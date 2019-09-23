Политика
Газета.RuТрамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку. При этом он отметил, что если не поднимать этот вопрос, то тогда незачем давать деньги государству, в котором процветает коррупция.
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Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Здоровье
В Кургане маму больного ребенка уложили спать в палате на полу
В Кургане пациенты инфекционной больницы пожаловались, что маме больного ребенка приходится спать на полу.
URA.Ru 06:43
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе, Даниэль Кормье, подтвердил информацию о том, что свой следующий бой он проведет против Стипе Миочича, причем дал понять, что рассчитывает завершить принципиальную трилогию до конца года.
FightTime.ru 16:41
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
Tvoe-avto.com 10:27
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.
РБК вчера в 10:57
Политика
Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.
РБК 07:01
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.
РБК 19:06
Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Экономика
Путин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post 06:58
Космос
Астрономы зафиксировали гибель галактик во Вселенной
ИА "Ореанда-Новости" Специалисты в области астрономии зафиксировали прекращение процесса образования новых звёзд в некоторых галактиках.
Ореанда-Новости вчера в 11:48
Здоровье
Ученые выяснили, как две недели «на диване» влияют на организм
Через две недели ученые сделали свои выводы.
iReactor 21 сентября в 21:03
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07