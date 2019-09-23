Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку. При этом он отметил, что если не поднимать этот вопрос, то тогда незачем давать деньги государству, в котором процветает коррупция.
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Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине

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