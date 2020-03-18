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Политика Лукашенко удивило решение России по закрытию границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.

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Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

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Происшествия Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».