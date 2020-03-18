Коронавирус

ТАССТАССТрамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
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