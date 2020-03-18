Коронавирус
ТАССТрамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»
Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
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Общество
Врио главы ЕАО Гольдштейн застрял в лифте при проверке больницы
Сегодня, 17 марта, глава региона застрял в лифте при проверке детской больницы в Биробиджане.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Наука
У африканских летучих мышей нашли «сибирского» клеща
Гамазовый клещ Spinturnix kolenatii под микроскопом / ©Фото предоставлено Марией Орловой / Пресс-служба ТГУ Среди образцов, собранных на севере Намибии, исследователи обнаружили гамазовых клещей, часто находимых в Евразии, но ранее неизвестных для Африки.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Российским магазинам поручили перейти на онлайн-заказы
Минпромторг поручил всем российским торговым сетям проработать вопрос о переходе на онлайн-заказы.
Происшествия
Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован
Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев перепел песню про бабушку из-за коронавируса
Политика
В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США
Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Общество
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве
По версии следствия, в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».
Армия и оружие
Сирия, 17 марта: боевики атаковали позиции САА в районе Хазарина
Наука
Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Космос
Каменистый астероид Рюгу образовался из обломков пористого родителя
Изучая астероид Рюгу, ученые пришли к выводу, что каменистый объект, породивший его, мог быть очень пористым.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Финансы
Аналитики Morgan Stanley призвали продавать доллары США
Аналитики Morgan Stanley призвали инвесторов начинать продавать доллары, так как финансовые рынки достигли точки, после которой пора переходить к покупке рисковых активов, сообщает Bloomberg.