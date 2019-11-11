с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома, передает ТАСС. По словам Трампа, Моралес занимал пост президента 14 лет.

Трамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Происшествия Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Общество К отшельнице Агафье Лыковой на заимку приехал племянник У отшельницы Агафьи Лыковой, которая живет в хакасской тайге, побывал двоюродный племянник Антон, - сообщает ТАСС.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Здоровье «Отказали ноги»: российский препарат парализовал онкобольную девочку Врачи назначили полуторагодовалой девочке с онкологией российский препарат "Веро-Винкристин", от которого в 70% случаев отказывают ноги.

Происшествия В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.

Общество В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

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Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Происшествия Опубликовано видео из квартиры историка Соколова Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.

Авто В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460 Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.

Культура Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму Обложку виниловой пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную Бэнкси, продали за 10 тысяч 256 долларов на сайте Discogs, сообщает NME.

Здоровье Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.

Спорт Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Здоровье Врачи назвали самую проблемную группу крови Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.