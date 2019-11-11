Политика
Народные новостиТрамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома, передает ТАСС. По словам Трампа, Моралес занимал пост президента 14 лет.
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с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.Коммерсантъвчера в 15:06
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Известия вчера в 23:27
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости вчера в 07:35
Общество
К отшельнице Агафье Лыковой на заимку приехал племянник
У отшельницы Агафьи Лыковой, которая живет в хакасской тайге, побывал двоюродный племянник Антон, - сообщает ТАСС.
АиФ Красноярск вчера в 23:30
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
«Отказали ноги»: российский препарат парализовал онкобольную девочку
Врачи назначили полуторагодовалой девочке с онкологией российский препарат "Веро-Винкристин", от которого в 70% случаев отказывают ноги.
НДН.инфо вчера в 04:12
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета вчера в 08:01
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
«Белые каски» — неправительственная организация, которая действует в районах Сирии, занятых оппозиционными силами.
Snob.ru вчера в 07:24
Экономика
МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
РБК вчера в 23:00
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
РИА Новости вчера в 10:16
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Культура
Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
Обложку виниловой пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную Бэнкси, продали за 10 тысяч 256 долларов на сайте Discogs, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 21:12
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя
Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.
Комсомольская правда вчера в 07:25
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец вчера в 01:03
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Газета.Ru вчера в 12:33
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Космос
«Роскосмос» запустит приложение с фотографиями Земли из космоса
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14