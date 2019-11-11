Политика
Народные новостиТрамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома, передает ТАСС. По словам Трампа, Моралес занимал пост президента 14 лет.
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с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.Коммерсантъ15:06
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Футбол
УПЛ осудила проявление расизма на игре «Шахтера» и «Динамо»
Проявление расизма на игре 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» осудило руководство лиги.
ProstoProSport 05:22
Музыка
Этно-группа «Айархаан» признана лучшим экспериментальным проектом на «Russian World Music Awards»
Вчера якутский коллектив победил в номинации «Лучший экспериментальный проект» премии «Russian World Music Awards 2019», сообщает ЯСИА.
ИА ЯСИА 22:00
Авто
Lexus назвал дату премьеры первого серийного электрокара
Компания Lexus опубликовала тизер своей первой серийной модели с полностью электрической силовой установкой.
AutoNews 06:01
Гаджеты
Xiaomi представила умный гаджет за пару долларов
iXBT.com 08:17
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье
Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец 05:54
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ 13:01
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
Евро-футбол.ру 05:01
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Экономика
Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет
Индекс делового доверия рухнул в начале четвертого квартала более, чем на восемь пунктов: с – 10,1 до – 18,8 по сравнению с тремя месяцами ранее, став самым низким показателем со второго квартала 2009 года, когда экономический кризис охватил почти все государства планеты.
Вести.Ru 09:56
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".
Коммерсантъ 17:43
Армия и оружие
Ynet: Субмарина ВМФ РФ была обнаружена в территориальных водах Израиля
Из материала: Российская подводная лодка была обнаружена израильским корветом всего в 8 морских милях, глубоко в территориальных водах Израиля.
Военное обозрение 22:14
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Общество
В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям
Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.
Красная весна 21:50
Политика
Глава МИД Украины рассказал о судьбе закона об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».
Известия 19:52
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 17:36
Происшествия
Под Красноярском пьяный водитель автобуса вёз первоклассников в театр
В Красноярском крае поймали пьяного водителя автобуса, перевозившего первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в краевом ГУ МВД.
REGNUM 07:42
Общество
Пивные напитки в России предложили сделать крепче
Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
Известия 18:51
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Известия 21:55
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Футбол
Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Sport24.ru 12:39
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45