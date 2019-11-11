с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома, передает ТАСС. По словам Трампа, Моралес занимал пост президента 14 лет.

Трамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Политика Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Политика Министр обороны Боливии ушёл в отставку Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.

Шоу-бизнес Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью.

Происшествия Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.

Происшествия На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Политика Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.

Происшествия В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Экономика Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд "Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India.

Общество МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Кино Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.

Общество В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Общество У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании "Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.

Здоровье Названы 6 «убийц» иммунной системы Ученые составили список из 6 продуктов, которые назвали «убийцами» иммунной системы.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Футбол «Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом» Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.

Общество Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает сирийское информагентство SANA.