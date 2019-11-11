Политика
Народные новостиТрамп считает отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп считает отставку президента Боливии Эво Моралеса "важным событием" для демократии в Западном полушарии. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома, передает ТАСС. По словам Трампа, Моралес занимал пост президента 14 лет.
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с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.Коммерсантъвчера в 15:06
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Политика
Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Министр обороны Боливии ушёл в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.
Life.ru 00:59
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью.
Комсомольская правда вчера в 10:45
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад
Интерфакс вчера в 23:15
Происшествия
На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин
Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Политика
Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
"Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India.
РБК 10 ноября в 16:00
Общество
МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
РБК вчера в 23:00
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 10 ноября в 09:14
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета вчера в 04:52
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество
У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании
"Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.
ИА Хакасия вчера в 22:10
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ученые составили список из 6 продуктов, которые назвали «убийцами» иммунной системы.
HotMurom.ru 08 ноября в 23:30
Наука
Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью
Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Футбол
«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.
Спорт день за днем вчера в 12:51
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер
В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости вчера в 16:49
Наука
Математические способности не зависят от пола
Кубань 24 вчера в 15:38
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске
В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает сирийское информагентство SANA.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35