Коронавирус
ФАНТрамп сделает экстренное обращение из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступит со срочным обращением по коронавирусу вечером 13 марта. Ранее стало известно о том, что у лидера Бразилии Жаира Болсонару, который ранее встречался с Трампом, был предварительно выявлен коронавирус.
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Трамп после встречи с больным Болсонару дает пресс-конференцию по коронавирусу
Московский Комсомолец11:14
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