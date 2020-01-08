Армия и оружие
Аргументы и ФактыТрамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо». «Все идет нормально!», - также написал он.
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Политика
Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому
Владимир Путин направил телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с авиакатастрофой под Тегераном президентам Ирана Хасану Рухани и Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Общество
Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране
Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
Общество
Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing
Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Теннис
Мария Шарапова потерпела поражение на старте турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Брисбене, уступив американке Дженнифер Брэди, - 6/3, 1/6, 6/7(3). За 2 часа 14 минут матча 147-я ракетка мира, 32-летняя Шарапова, один раз взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа
2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Футбол
«Милан» выставил Сусо на трансфер
Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 1,3 млн.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше
Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Здоровье
Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Происшествия
В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Армия и оружие
В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Футбол
«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера
Кино