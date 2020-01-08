Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо». «Все идет нормально!», - также написал он.

Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке

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