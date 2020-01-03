Политика

Rusvesna.suRusvesna.suТрамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани. Традиционно Трамп опубликовал своё заявление в сети «Твиттер».
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с чего всё началось
"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране Его [Сулеймани] нужно было устранить много лет назад", - написал президент в Twitter
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