Политика
Rusvesna.suТрамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани. Традиционно Трамп опубликовал своё заявление в сети «Твиттер».
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Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Армия и оружие
Пентагон взял ответственность за убийство иранского генерала в Багдаде
США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по приказу президента Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ
Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Политика
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Политика
Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани
Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Космос
Корабль Dragon доставит на Землю неисправный прибор с МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2019 года астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр выполнили демонтаж неисправного блока зарядки-разрядки аккумулятора BCDU в ходе работ в открытом космосе за бортом МКС.
Экономика
Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко показала фото с мужем
Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.