с чего всё началось

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани. Традиционно Трамп опубликовал своё заявление в сети «Твиттер».

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Политика США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.

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