Политика
Rusvesna.suТрамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани. Традиционно Трамп опубликовал своё заявление в сети «Твиттер».
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Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Кино
Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат
В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
Общество
Производитель SSJ-100 подал иск к авиакомпании «Ираэро»
Компания "Гражданские самолеты Сухого", которая является производителем самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), подала иск к иркутскому авиаперевозчику "Ираэро".
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Цены на нефть растут после убийства иранского генерала
Нефть марки «WTI» выросла в цене на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Лондонской биржи ICE.
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Футбол
Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Футбол
«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Общество
Польские школьники показали танец на тему Освенцима
Армия и оружие
Решение Турции отправить войска в Ливию осудили Греция, Израиль и Кипр
Хоккей
Ларионов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть шведов в полуфинале МЧМ
Тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира U20.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Армия и оружие
Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев
Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
Технологии
Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль
В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Политика
Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.