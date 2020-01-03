с чего всё началось

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани. Традиционно Трамп опубликовал своё заявление в сети «Твиттер».

Шоу-бизнес Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.

Общество Цены на нефть растут после убийства иранского генерала Нефть марки «WTI» выросла в цене на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов Лондонской биржи ICE.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Политика МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Армия и оружие Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».

Технологии Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.