Политика

URA.RuURA.RuТрамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте. Это произошло во время совместного интервью лидеров стран в Овальном кабинете. Трамп что-то рассказывал, активно жестикулировал и в какой-то момент по-дружески шлепнул по колену финского президента.
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Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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