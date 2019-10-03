Политика
URA.RuТрамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте. Это произошло во время совместного интервью лидеров стран в Овальном кабинете. Трамп что-то рассказывал, активно жестикулировал и в какой-то момент по-дружески шлепнул по колену финского президента.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика
В Голландии требуют изучить роль Украины в крушении MH17
Москва 24 02 октября в 03:56
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Красноярском крае
Байкал24 вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Футбол
Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" встретятся с киевским "Динамо" в матче 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
РИА Новости вчера в 07:22
Авто
Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика
Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.
Pravda.Ru вчера в 08:00
Хоккей
Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»
У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 02 октября в 10:48
Армия и оружие
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
RT на русском вчера в 10:19
Армия и оружие
Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
Известия вчера в 17:58
Хоккей
«Тампа» обыграла «Флориду», у Кучерова и Сергачева пять очков на двоих
Вести.Ru вчера в 22:50
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 02 октября в 04:23
Спорт
ИААФ изменила результат забега с Шубенковым на ЧМ в Катаре
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) удовлетворила повторную апелляцию сборной Испании на результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира в Дохе (Катар), сообщается на сайте организации.
Sport24.ru вчера в 18:42