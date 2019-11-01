Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в четверг, 31 октября.

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

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