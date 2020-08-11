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Российская газета
Российская газета

Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.В источнике
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РЕН ТВ

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РЕН ТВ22:23
Интерфакс

Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Интерфакс19:00
Коммерсантъ

Трамп: я непременно пригласил бы Путина на саммит G7

Коммерсантъ19:22
ТАСС

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ТАСС19:15
РБК

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

РБК18:53
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РИА Новости18:41
RT на русском

Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

RT на русском19:40

Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
RT на русском04:23

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05