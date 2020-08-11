Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

RT на русском19:40
Коммерсантъ

Трамп: я непременно пригласил бы Путина на саммит G7

Коммерсантъ19:22
ТАСС

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ТАСС19:17
РБК

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

РБК18:53
Комсомольская правда

Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Комсомольская правда18:48
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РИА Новости18:41
Интерфакс

Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Интерфакс19:00

АвтоВАЗ станет выпускать автомобили на новой платформе

В мае этого года появилась информация о том, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит одному из поставщиков АвтоВАЗа -тольяттинской компании «Рулевые системы», которая будет выпускать рулевой механизм для автомобилей на платформе CMF-B-LS (одна из модификаций CMF-B).
Тарантас Ньюсвчера в 07:06
1

СПЧ требует освободить задержанных в Беларуси российских журналистов

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов потребовала, чтобы МИД выразил официальный протест против задержаний, выяснил местонахождение и состояние россиян, а также обеспечил соблюдение их прав.
Вести Подмосковьявчера в 10:46
59

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
325

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
88

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
2K