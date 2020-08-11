Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7

Общественная служба новостей 17

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.