Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Смотрите также
Маас заявил о важности отношений между Германией и Россией
Экс-футболист сборной России Широков напал на судью во время матча
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Судья матча «Спартак» – «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче турнира в Уфе
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Александр Лукашенко выиграл выборы в Белоруссии
На Среднем Урале разрешили групповые занятия в фитнес-центрах
Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
Трамп заявил о намерении выяснить, как коронавирус попал в США
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Судья матча «Спартак» – «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
В Госдепе оценили решение о высылке российских дипломатов из Словакии
Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7).В источнике
С чего всё началось
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
Подробнее о событии