Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7
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Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.В источнике
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