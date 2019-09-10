Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности

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